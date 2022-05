Sandrine PINTEAU-LECOCQ

Mon parcours m'a permis de dévellopper des compétences en :



- Accompagnement / conseil en orientation et transition professionnelle

- RPS et souffrance au travail

- Sélection / Evaluation des compétences et potentiels

- Conception / animation / évaluation d’ateliers de groupe

- Ingénierie de formation / pédagogique



Ce parcours s'est construit avec le désir de participer au développement du potentiel humain et la promotion de la santé au travail.



J'exerce actuellement en libéral et mon champ d'action est notamment dans l'accompagnement des transitions professionnelle et scolaire, la qualité de vie au travail ainsi que la formation continue.

Ma démarche s'appuie sur la co-construction avec les différents acteurs dans un esprit de valorisation de l'expérience et des potentiels



Je favorise le partenariat et les échanges de pratiques afin de développer et maintenir mes compétences professionnelles.



N'hésitez pas à me contacter pour tout questionnement lié aux transitions de vie et au travail :

bilan de compétences, bilan d'orientation jeune, remobilisation scolaire, consultation de souffrance au travail, structuration de collectif de travail, élaboration d'un dispositif d'orientation et/ ou de formation...

www.conseil-évolution.fr



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projets

Ingénierie formation

Ingénierie pédagogique

Accompagnement