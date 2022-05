Sandrine PINTO

En reconversion professionnelle, je me dirige dans le domaine de la formation. C'est l'opportunité d'allier mes connaissance en pédagogie et communication et de les mettre à profit d'un public adulte. Je suis intéressée par le développement des actions de formation au sein d'un établissement et la coordination entre les différents acteurs (entreprise, centre de formation et auditeurs).



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Esprit analytique

Esprit d'équipe

Pédagogie

Communication