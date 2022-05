Sandrine PIQUET,



11 ans dans le domaine de la santé au sein duquel j'ai appliqué la demarche qualité et la gestion des risques.

(Certification HAS)



spécialisation Responsable Systéme Qualité Sécurité et Environnement à IFOCOP d'octobre 2012 à juin 2013

Période pratique à l'ACSSO de janvier 2013 à juin 2013.

Obtention du certificat d'auditeur système de management ISO 19011



Actuellement auditeur interne à la cellule qualité de service pour un OPH









Mes compétences :

Santé/ bonnes pratiques en milieu hospitalier

WORD/ACCESS/EXCEL/POWERPOINT

Sécurité au travail

Gestion des risques

ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001

RIGOUREUSE

Aisance relationnelle

Organisée

Audit

ISO 9001 V2008

Qualité

ISO 19011

HAS V2010