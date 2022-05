Sandrine PIRA

Missions :

Suivi du développement peinture pour les pièces extérieures plastique de la Smart.

Chiffrage de la mise en peinture des pièces.

Responsable des essais peinture.

Interlocuteur technique des fournisseurs peinture.

Support à la production.

Interface entre le service validation et l’usine pour le développement des teintes et la validation des cahier des charges client.

Interlocuteur client sur les questions techniques peinture.



Expérience supplémentaire :

Démarrage d'usine avec mise en place d'un Laboratoire de contrôle en plasturgie et peinture



Mes compétences :

Contrôle qualité

Peinture

Qualité