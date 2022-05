Sandrine PISSARD

Je bénéficie d'une expérience Ressources Humaines de 14 ans en tant que généraliste de la fonction dans des secteurs aussi divers que les médias, l’internet, l’industrie et le luxe.



Depuis le début de ma carrière, je me suis attachée à valoriser l’Humain, que se soit de manière individuelle - en détectant le potentiel de chacun - ou collective - en promouvant une organisation qui capitalise sur la diversité de ses collaborateurs et en créant du lien.



Mes dernières fonctions de DRH m'ont permis de consolider mon expertise sur les sujets suivants :

- Construire et promouvoir l’activité RH en qualité de Business Partner,

- Accompagner les dirigeants dans leur politique du changement (PSE, diverses réorganisations),

- Identifier, attirer, développer et fidéliser les Talents,

- Mettre en œuvre une politique de développement RH innovante (coaching, mentoring) et efficace (people review, succession planning, entretiens annuels, etc).



Au cours de mes études universitaires puis de mes trois dernières expériences, j’ai évolué dans un contexte international qui me passionne et me correspond.



Au delà de ma compétence métier, mes forces personnelles sont ma passion pour l’Humain, mon enthousiasme, ma vision positive de la vie et mon empathie. A cela, s’ajoutent des convictions et des valeurs fortes (respect, intégrité, équité, convivialité).



Tout en étant autonome dans mon travail, j’aime et j’ai besoin de travailler en équipe : « On est toujours plus fort et plus riche à plusieurs ».



Pragmatique, j’ai la volonté constante de rechercher l’efficacité pour le business comme pour les collaborateurs en essayant toujours de privilégier des solutions gagnant-gagnant.



Aujourd’hui, je considère que l’enjeu majeur de mon métier est d’aider/accompagner les dirigeants à intégrer l’Humain dans leur vision/stratégie comme un facteur clé de succès de l’entreprise.



C’est pour cette raison que je recherche aujourd’hui un poste de DRH dans un environnement international.





Mes compétences :

Ressources humaines

Développement RH