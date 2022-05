Sandrine PIVERT

Dynamique et volontaire, forte d'unevingtaine d'années d'expérience en tant qu'assistante de Direction commerciale , administrative, export, juridique et financière, je souhaite mettre à profit mes savoir faire techniques, organisationnels, linguistiques et relationnels.



Types de missions qui m'ont été confiées:



- Accueil, téléphone (bilingue)

- Organisation et planification de réunion, diffusion de comptes rendus

- Organisation et participation à des déplacements, des réunions (commerciales, qualité), comités de Direction, organisationnels, comités de liaison

- Prospection de clients et de fournisseurs dans les pays émergents (Inde/Chine), Moyen-Orient, Amérique Latine

- Organisation et participation à des salons à l'étranger (Allemagne, Espagne), en France

- Aide à l'élaboration de supports de communication, de modules de formation

- Traitement d'appels d'offres à l'international

- Gestion d'un portefeuille de clients basés dans les pays de l'est, en Asie, Afrique et Moyen Orient

- Etablissement d'offres commerciales avec différents modes de paiements, suivi des paiements (crédits documentaires, remises documentaires, lettres de credit stand by), relances clients/fournisseurs, lancement des expéditions et suivi

- Traitement des commandes clients/fournisseurs

- Gestion du SAV / litiges

- Aide à l'ouverture d'un bureau de représentation sur shanghai

- Aide à la mise en place d'un système qualité ISO 9001 version 2000 (groupes de travail, rédaction des procédures, rédaction du manuel qualité, audits internes, audits externes)



Structures dans lesquelles j'ai évoluées:

PME et grandes sociétés:

Girbau SA (domaine de l'équipement industriel - machines à laver)

SORCOM (domaine du pétrole/gaz/pétrochimie)- PME

Christian Dior Couture (industrie du luxe)

Wyeth Pharmaceuticals (industrie pharmaceutique)

Sociétés évoluant dans l'industrie - PME - et le Bâtiment



Ma passion pour les langues est mise à profit à travers des contacts journaliers auprès de clients et de fournisseurs étrangers ; apporter les réponses adaptées aux besoins de chaque client reste un enjeu majeur : être réactive, s’adapter aux différentes cultures et modes de communication, faire preuve de professionnalisme restent déterminants. Ecoute, autonomie et qualités relationnelles sont les atouts que je souhaiterai mettre à profit au sein d'une structure évoluant à l'international ou bien ayant pour ambition de se développer à l'international.



Convaincue que mon profil pourra susciter l'intérêt auprès de différentes sociétés , je reste à disposition pour de plus amples informations concernant mon parcours.

Veuillez me contacter sur sandrine.pivert@orange.fr



Mes compétences :

Aisance relationnelle et sens organisationnel

Gestion administrative France / Export

Traductions techniques et commerciales

Administration des ventes

Ouverture sur le domaine de la qualité

Gestion du Pack office (word, excel, Movex)

Gestion des paiements à l'international

Elaboration de supports de communication, de modul

Aide à a gestion de sinistres