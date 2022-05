Sandrine PLANCHON

Avant j'étais manipulatrice radio... mais ça c'était avant.



Fan de retail, de e-commerce et de nouvelles expériences qui transforment la relation client en magasin, j'ai créé *** HOBBYSTREET ***: concept de SAVOIR-FAIRE A EMPORTER.

Aujourd'hui je développe http://hobbystreet.fr .





*** C'EST QUOI HOBBYSTREET ??? ***



La plateforme qui permet aux professionnels du retail d’ORGANISER, de PROMOUVOIR et de VENDRE en quelques clics des ATELIERS / WORKSHOP pour:

- Diversifier son activité

- Fidéliser ses client

- Valoriser son savoir-faire

- Créer de la confiance

- Gagner en crédibilité

- Générer de l'engagement



C'est la nouvelle MARKETPLACE DE SAVOIR-FAIRE ... A EMPORTER !!!

Des ATELIERS pour APPRENDRE à tout faire PRES DE CHEZ VOUS en participant à des ateliers animés par vos artisans commerçants.





*** VISION ***



Non, non, non « LE MAGASIN N'EST PAS MORTT* », il ne demande qu’à évoluer !

(*Etude réalisée par @Catherine Barba en partenariat avec la Banque Populaire et la Fevad)





*** ENVIE ***



Créer le magasin de demain : lieux hybrides d’apprentissages, de découvertes, de rencontres.... et d'achat bien sur.









Mes compétences :

Animation d'équipe

Stratégie d'entreprise

Gestion de projet

Leadership

Entrepreneuriat

Management

Marketing

Stratégie commerciale