Guillaume DELORME

- Expérience de pilotage de démarches d’aménagement du territoire et de gestion d’une structure dédiée

- Management et capacité d’animation d’équipe autour d’un projet collectif

- Maîtrise des problématiques de l’aménagement rural, territorial et urbain

- Expérience développée sur les thématiques de l'attractivité et de l’accueil de nouvelles populations, du Tourisme et Handicap, des politiques territoriales médico-sociales et des services au public

- Gestion d'aides financières aux collectivités

- Aisance dans l’animation de réunions participatives

- Connaissance des structures intercommunales et communales et des relations avec les élus

- Sensibilité pour la communication graphique et visuelle

- Bonne maîtrise de l’outil informatique



Mes compétences :

Marchés publics

Développement durable

Environnement

Maîtrise d'ouvrage

Arcgis

Autocad

Management

Gestion de projet

Projet de territoire

Démocratie participative