Vincent GATIN

Je suis un géographe et passionné de communication.



Je m'occupe des actions de communication, de webmarketing et des relations de presse pour Lozère Développement. J'anime les observatoires de l'immobilier professionnel et des zones d'activité de la Lozère. Enfin, j'appuie les entreprises accompagnées par la pépinière POLeN (Mende) dans leurs actions de marketing.



Dans mes fonctions précédentes, j'ai participé à l'animation de l'équipe EMAM au laboratoire de Recherche CITERES où j'ai publié plusieurs articles sur le marketing urbain et le patrimoine au Maroc.



Mes compétences :

Webmaster

Cartographie

Rédaction web

Observatoire industriel

Diagnostic de territoire

Communication

Géographie

PAO

Adobe Illustrator