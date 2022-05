Sandrine POITOU

Conseillère d'insertion professionnelle depuis 6 ans, j'ai travaillé avec divers publics (jeunes, bénéficiaires RSA et adultes demandeurs d'emploi). J'ai exercé mes fonctions dans des organismes différents (pole emploi, PLIE, projet de ville).



J'ai développé des compétences pour accompagner les personnes dans leurs recherches d'emploi, les mises en relations directes avec les employeurs, et l'aider à la définition des projets professionnelles.

j'ai animé des ateliers de groupe et des entretiens individuels sur les problématiques d'insertion professionnelles (rédaction de cv et lm, maitrise de la recherche d'emploi, simulation d'entretien d'embauche)



Mes compétences :

Animation de groupes

Accompagnement au changement

Accompagnement individuel

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement social