Sandrine POIZAT

Depuis Février 2014, je suis kératothérapeute, spécialiste de l’épiderme, formée par l’Université de Perpignan.



Je maîtrise parfaitement cette troisième couche de la peau. Souvent responsable de toutes ces imperfections (Boutons, points noirs, pores dilatés, rougeurs, tâches pigmentaires, sensibilité, brillance, dessèchement, éclat, irritation, vieillissement cutané…) qui nous apportent gène et inconfort au quotidien.



Je suis à même de proposer enfin des solutions aux personnes qui ont de réels problèmes de déséquilibres de peau.



Je vous attends donc pour des diagnostics de peau précis, pour des soins adaptés à votre état de peau car de part votre hérédité, votre peau est unique tout comme vos empruntes digitales.



Mes compétences :

CAP esthétique et cosmétique

BEP agricole (sanitaire et social)