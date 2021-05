Apres plusieurs années passées dans la grande distribution, comme responsable de rayon, et 5 ans environ dans le secteur de l'immobilier et construction, me voila en recherche d'un nouvel emploi.

Ma plus grande joie serait d'obtenir un poste de responsable de magasin de prêt-à-porter, et je ne désespère pas.... En attendant, j'accomplie mon petit 20 heures dans un magasin de linge de maison.