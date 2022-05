J'ai envie de donner un second souffle à ma carrière, je recherche un poste d'assistante ou de secrétaire.



Possédant un parcours professionnel très varié, j'ai pu, de par les diverses missions qui m'ont été confiées, acquérir une bonne connaissance du domaine de la gestion administrative.



Organisée, rigoureuse et discrète.



Mes compétences :

Adaptabilité

Rigueur

Accueil physique et téléphonique

Organisation du travail