Sandrine PONSON

DELEGUEE PHARMACEUTIQUE





Compétences :



Forte sensibilité à l'auto mesure et au diagnostic.



Gestion et développement de portefeuille clients



Prospection (élaboration de plan, phoning, terrain)



Négociation commerciale – augmentation D.N et C.A.



Formations produits ,SELL OUT, coaching équipe officinale.



Merchandising



Parcours professionnel



2007 à ce jour – Groupe biosynex



Déléguée Pharmaceutique -

Secteur 11, 30, 34, 66, 81



• Promotion, vente de produits auprès des pharmaciens et Parapharmacies GMS

• Fidélisation, suivi et gestion du portefeuille clients

• Développement des prospects + 25 %

• Développement et montée en D.N des références + 65 %

• ; Progression du CA : + 10% annuel





2006 Société CAROLE FRANCK (CDD)



Déléguée commerciale - Secteur 07, 13, 30, 48, 84 - Réseau de 1316 Points de vente



• Promotion, vente de produits auprès des pharmaciens et Instituts de beauté

• Gestion et développement du fichier clients

• Organisation et suivi de l’activité commerciale (visites, prise de commandes)

* Progression du CA : + 15 %

• Information, argumentation, promotion, formation et animation du point de vente

• Merchandising, vitrine





2003 – 2005 Laboratoires WELEDA



Déléguée Pharmaceutique - Secteur 07, 13, 30, 48, 84 - Réseau de 1290 Points de vente

• Promotion, vente de produits auprès des pharmaciens et Magasin Bio

• Développement des prospects + 30 %



2002 – 2003 Laboratoires WELEDA



Formatrice - Animatrice - Secteur - Départements Grand-Sud



• Formation produits aux équipes officinales, techniques de revente

• Optimisation du point de ventes - Merchandising

• Animation, Conseil en beauté et revente sur le point de ventes



*2000 – 2002 Laboratoires PIERRE FABRE *Formatrice - Animatrice – Inter-secteur Secteur - Départements Grand-Sud



• Formation produits aux équipes officinales, techniques de revente

• Optimisation du point de ventes - Merchandising

• Animation, Conseil en beauté et revente sur le point de ventes



Formations



2004 – 2005 L’acquisition d’officines, Mercuri International

1996 BP Esthétique Cosmétique – Ecole Giorgifont – Montpellier

1995 CAP Esthétique Cosmétique – Ecole Giorgifont – Montpellier



Bureautique



Word

Solutions SFA Solo Aquarelle, Palette