Sandrine PONTON DURAND

Forte d'une expérience de dix ans en tant de Responsable de filiale et du recrutement, je maîtrise la prospection, la formation, la gestion des employés et du planning, la gestion du client, la recherche du besoin, le devis, la vente et le SAV.



Un des points significatifs de mon parcours est d’avoir assuré le maintien du CA et repoussé la fermeture de l’exposition de 3 ans en stabilisant le seuil de rentabilité grâce aux partenariats et prospections en B to B.



Je m'adapte rapidement et suis opérationnelle en un minimum de temps. Dynamique et volontaire, j’aime le contact humain, ce qui me permet de gérer les relations humaines avec facilité.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Merchandising

PC Hardware

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Internet

Apple Mac