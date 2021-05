Sandrine POURTOIS

Logopède de formation, j’ai toujours continué à me former dans des domaines complémentaires afin de pouvoir accompagner chacun sur le chemin le plus adapté possible à sa demande.



Afin de pouvoir accompagner chacun sur le chemin qui lui convient le mieux, j'ai créé un centre thérapeutique qui se situe à Louvain-la-Neuve : Le Centre thérapeutique Axe. L'équipe rassemble 11 personnes très complémentaires réunies autour d'une philosophie d'écoute, d'empathie et de bienveillance dans le respect des règles déontologiques de notre profession.



Aujourd’hui, je souhaite vous accompagner à l'aide d'une palette d’outils qui réunit les approches énergétiques, de développement personnel et les approches cognitives dans un objectif d'accompagnement le plus holistique possible de chacun.



Chaque approche peut être proposée de manière individuelle et/ou combinée à une autre.



Consultations sur rendez-vous pour adultes, adolescents et enfants.

En individuel et/ou en groupe.



Je propose également des ateliers, des stages et des formations. Pour plus d'informations, consultez le site de l'Axe www.axetherapeutique.com.



Mes compétences :

Accueil

Brain Gym

Ecoute

Gestion mentale

Kinésiologie

Vision

Vision globale

Constellations Familiales et Systémiques