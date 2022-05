Sandrine POYET

En possession d’une Licence Professionnelle Médiation du Patrimoine passée avec le lycée Duplessis-Mornay (Saumur), je cherche à travailler dans le domaine de la culture et du tourisme.

Je possède une solide expérience de l'animation enfant/adulte et espère pouvoir lier les deux dans le métier de médiatrice du patrimoine.



De nature enjouée, je m’adapte facilement et ai pour habitude de mener les choses jusqu’au bout. Par mes diverses expériences d’animation, de stages et de guidage en tourisme, j’ai acquis un bon sens de l’organisation et des responsabilités et j’aime le contact avec les personnes.



Mes compétences :

Informatique

Médiation culturelle

Anglais B2

Espagnol B1

Développement touristique