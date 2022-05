Organisme de formation disposant des labels Qualité Datadock et ISQ-OPQF, créé en 2008 par Sandrine Prost et basé à Argonay, en Haute-Savoie, il est spécialisé en bureautique*, infographie*, web*, multimédia, comptabilité, paye, finances, techniques commerciales, ressources humaines, gestion de projets, Dao, communication, management, développement personnel, hygiène, formations réglementaires, informatique**, langues, media training***...

* Centre certifié TOSA - Test On Software Applications.

** Formations officielles éditeur, en partenariat avec Global Knowledge, centre agréé VMware et Microsoft.

*** Media Training ou comment Affirmer sa prise de parole en public avec Thierry Baumann, journaliste, présentateur, comédien.

D'autre part et pour rappel, notre organisme possède depuis 2012 un numéro d'enregistrement délivré par la Draaf Rhône-Alpes. Nous dispensons ainsi la formation réglementaire en matière d'hygiène alimentaire à l'attention des restaurateurs d'une durée de 2 jours. Notre attestation, conforme, sera à présenter en cas de contrôle sanitaire.



Aussi, nous vous encourageons vivement à visiter notre site Internet :Array sur lequel se trouve l’intégralité de nos contenus de formations. Vous pouvez également nous consulter afin d’obtenir un programme spécifique et des conseils de professionnels.



En effet, SP Formation s'est entourée d'une équipe solide, expérimentée et certifiée à votre service.



A proximité de la sortie d'autoroute Annecy Nord, un parking privatif, un restaurant et un hôtel non loin de l'agence dans un cadre chaleureux et calme seront appréciés pour le plus grand confort des stagiaires.



