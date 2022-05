Sandrine PROVOST

Maître d'hôtel depuis 18 ans essentiellement en restauration gastronomique.

Très bon relationnel clientèle et personnel (salle et cuisine).

Je sais m'adapter à toutes situations ou demandes particulières de la clientèle, organiser des événements.

Je gère le recrutement et la formation du personnel, la construction de carte et de carte des vins.



Mes compétences :

Création de carte

Sécurité alimentaire

Gestion des stocks

Choisir les vins

Comptabilité

Hygiène des aliments

Planning du personnel

Oenologie

Recrutement

Sécurité au travail

Gestion du personnel

Connaissance clients

Fidélisation client

Relations clients

Accueil des clients

Controler le service

Organisation du travail

Organisation d'évènements