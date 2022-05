Sandrine PRUDAT

Assistante administrative des ventes depuis dix sept ans, je recherche actuellement un poste dans ce domaine.



Ma longue expérience me permet de m’adapter rapidement à de nouvelles fonctions et d’être parfaitement polyvalente.



J’assiste le directeur commercial dans la gestion des commandes client , le suivi des achats, des approvisionnements et de la production .

Je gère les relations avec les clients et réponds aux demandes des prospects.



Dotée d’un bon esprit d’équipe mais également capable d’autonomie et d’initiative, je possède une bonne capacité d’analyse et de synthèse.



Je me tiens à votre entière disposition pour de plus amples informations.



Mes compétences :

ADV

Assistante administrative

Assistante administrative et commerciale

Assistante ADV

Autonomie

Commerciale

Esprit d'équipe

Polyvalence

Polyvalence Esprit d'équipe