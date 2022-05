Sandrine PRUVOT

Souhaitant mettre mes compétences de secrétaire comptable au service des professionnels et des particuliers qui en éprouvent le besoin, je réalise tous travaux de secrétariat et de comptabilité courante sur le logiciel SAGE :

- Comptabilité fournisseurs (enregistrement et contrôles des factures jusqu'au règlement),

- Comptabilité clients (enregistrement des factures, relance clients...),

- Déclaration de TVA,

- Suivi de la trésorerie,

- Rapprochements bancaires,

- Création et analyse de tableaux de bords pour le suivi de la gestion de l'entreprise,

De nature curieuse, rigoureuse et volontaire, je suis toujours prête à aller de l'avant pour relever de nouveaux défis.