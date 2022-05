Bonjour à tous et à toutes,



Je me présente : 44 ans, mariée et maman de deux adolescents. J'ai travaillé pendant presque 15 ans au sein d'un groupe parisien d'Ingénierie financière dont l'activité principale consistait au rachat de sociétés généralement sans activité dites "coquilles".



J'occupe actuellement un poste de secrétaire comptable au sein d'une grande propriété viticole bordelaise.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Droit des sociétés