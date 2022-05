Ponctuelle, assidue et toujours souriante et aimable!



Très sociable,, j'affectionne de travailler pour et avec autrui.



Mon fils faisant de l'athlètisme, j'ai choisi de le suivre et suis devenue jurée départementale .







Mes compétences :

Gestionnaire planning

ECommerce

SAP OFFICE

SAP

Pubs

Oracle

Microsoft Outlook

Lotus Notes/Domino

INTERNET

Athlétisme