Fabrice PARENT

« Je m’épanouie en travaillant en équipe aussi bien qu’en autonomie ; j’ai pu profiter de ces conditions dans mes expériences professionnelles antérieures. Dans tous les cas, je me montre fiable et ponctuel. Consciencieux, je valorise une méthodologie de travail structurée et précise basée sur l’écoute et la flexibilité ; mon contact régulier avec la clientèle incite cet état d’esprit. Mon cursus me permet de justifier d’une bonne rédaction ; le fond est toujours soutenu par la forme. Amateur d’art et de sport, je me considère comme dynamique et curieux en souhaitant une activité professionnelle dans laquelle je pourrai toujours apprendre et me dépasser. »



Mes compétences :

Synthèse rédactionnelle

Bureautique

Accueil téléphonique

Accueil

Rédaction

Suivi commercial et administratif

Accueil physique et téléphonique

Gestion des commandes

Réactivité

Adaptabilité

Adaptation

Rigueur