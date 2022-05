Sandrine RABOT

Praticienne certifiée PNL,Thérapeute certifiée Fleurs de Bach, je me suis installée à mon compte pour aider les gens à y voir plus clair dans leur vie, prendre conscience des ressources dont ils disposent afin de se créer un avenir positif et équilibré...



A l'aise avec soi, à l'aise avec les autres...



Mon but : Vous aider à ...



* Mieux vous connaître

* Exploiter au mieux vos qualités

* Résoudre vos problèmes

* Mieux comprendre votre fonctionnement

* Mieux comprendre celui des autres

* Mieux communiquer

* Modéliser vos savoir-faire et ceux des autres

* vous épanouir avec les autres



Riche d'une expérience réussie dans le domaine commercial, je mets mes compétences au service des entreprises au travers de formations personnalisées pour que chacun puisse communiquer efficacement avec ses collègues et sa hiérarchie ainsi que ses clients...

J'interviens au niveau du management, la gestion de conflits, la cohésion d'équipe, la formation des équipes commerciales...



Mes compétences :

Développement commercial

Vente

Immobilier

Assurance

Management

Coaching Commercial

Coaching individuel

Coaching de dirigeants