Sandrine RAFFIN

Dans le cadre de la création de ma future activité d'accompagnement, je propose 3 accompagnements gratuits à des mamans qui travaillent, qui ont l'impression de courir tout le temps, de se mettre la pression à vouloir trop bien faire, de ne pas parvenir à concilier leur vie professionnelle et personnelle, de ne pas avoir de temps pour elles, d'avoir la tête dans le guidon, de ne pas se sentir à la hauteur, de déraper au moindre grain de sable dans leur organisation, de ne plus savoir qui elles sont, de ne pas trouver de sens à leur travail...

Si ces phrases vous font écho, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous aider à trouver votre juste équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle, pour vous permettre de vous retrouver.

Je vous propose donc, un accompagnement gratuit de 3 mois, par skype, à raison d'une séance d'une 1h tous les 15 jours. Je propose 3 places uniquement.



Mes compétences :

Gestion

Management opérationnel

Marketing

Commercial/Vente