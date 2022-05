Je suis Sandrine R, et je cherche à me reconvertir au poste de chargée logistique dans une société qui effectue qes opérations d'import/export quelque soit son activité.

Mes précédentes expériences se sont faite chez des transitaires et suite à cela je souhaite poursuivre ma carrière avec ce métier. Je suis actuellement en recherche active d'un nouveau poste.