Sandrine RAPPENECKER

Evaluations neuropsychologiques

Interventions auprès d’enfants et d’adultes

Pathologies :

- TDA/H, déficience intellectuelle, dyspraxie, dysphasie, traumatisme crânien, Troubles envahissants du développement

- Maladie d'Alzheimer, Parkinson, AVC, Korsakoff, PSP, Traumatismes crâniens, SEP, DFT, dépressions…



Prises en charge :

Soutien/accompagnement psychologique des patients et des familles

Remédiation/rééducation des fonctions attentionnelles/exécutives, de la mémoire



Activités d’enseignement auprès de :

Médecins en collaboration avec un neurologue (Pathologies neurodégénératives et évaluation neuropsychologique,

Perpignan)

Enseignants collège (Perpignan) : troubles des apprentissages

Psychologues cliniciens et scolaires (Toulouse) : Formation sur l’outil WISC IV (psychométrie et interprétation clinique) et sur les troubles des apprentissages