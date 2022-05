Sandrine RAVEAU

Je suis actuellement en poste en remplacement de l'assistante de direction.

Je passe en parallèle un BTS d'assistante en Ressources humaines en alternance.



Mes compétences :

Gestion du personnel

Elaboration et suivi du plan de formation

Suivi du salarie de son entree a sa sortie

Recrutement (via formation)

Saisi courrier, note, compte-rendu

Elaboration des elections DP, CE, CHSCT

Accueil physique et téléphonique