Sandrine RAZEL

J’aspire à croire que tout est possible ! La vie est une succession de choix. Le « non-choix » est généralement le résultat de nos expériences passées et précieuses, mais il s’agit aussi d’un choix.



Ainsi, ma vocation est de modestement contribuer à ouvrir les « possibles ».



En d’autres termes, il s’agit d’offrir du choix et de l’ouverture.



Chaque mission, que j’entreprends, se différencie souvent sur le fond et/ou sur la forme. Pour autant, elles convergent toutes vers la notion de changement et d’évolution. Ainsi, je travaille au quotidien avec les personnes, les groupes ou les directions avec ce type de clés de succès. Cette dernière contribue à la réussite des démarches d’accompagnement au changement.



Mon environnement professionnel me permet de développer de multiples compétences, très utiles notamment dans l’aide au pilotage ou la gestion de projet.



Aussi membre d’une association de dirigeants et d’administrateurs indépendants, j'organise et anime des espaces de discussions sur des thèmes de gouvernance, tous les 2 mois.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement changement

Achats

Animation

comm

Communication

Communication interne

Développement personnel

Internet

Maitrise d'oeuvre

Methodes

MOE

Organisation

Web