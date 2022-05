Sandrine RÉHEL

Travaillant actuellement dans un service qui va disparaitre, je cherche à continuer dans l'assistance informatique, à court terme, j'envisage une formation diplômante en tant que technicienne supérieure en informatique. En effet, je suis compétente sur tout ce qui concerne le poste de travail, les outils bureautiques et les applications métiers de mes clients mais je suis consciente de mes lacunes en système et réseau. J'aime ce métier, j'y suis arrivée grâce à ma maîtrise des langues et je souhaite évoluer vers un profil plus technique. De plus, les missions qui m'ont été confiées ces dernières années m'ont ouvert un nouvel horizon, j'apprécie l'analyse des reportings d'incidents et la rédaction des procédures et souhaite un poste incluant ces tâches administratives en plus du support aux utilisateurs.



Mes compétences :

SAP

PC Anywhere

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino