Sandrine REVERSEAU

Les Pieds Sur La Table, c'est l'histoire d'une passion pour la création et pour le mobilier qui m'a animée pendant 20 ans, qui a finalement pris le dessus et m'a conduite à créer une ligne de meubles design.



Convaincue que les teintes vives, acidulées ou poudrées apportent une dimension supplémentaire aux meubles, j'ai créé un concept de mobilier modulable qui se décline sur mesure dans une multitude de coloris et de finitions.



Ainsi, Les Pieds Sur La Table crée et fabrique en France les meubles conçus sur mesure pour ses clients de la pièce unique à la petite série, avec une attention particulière portée aux matériaux et aux finitions tels que la laque, les inox, ou la sellerie.



