Claire REVERSEAU

Après presque 10 ans au service d'une paroisse parisienne, comme assistante de direction des responsables successifs, j'ai choisi de vivre une nouvelle expérience (un rêve depuis toujours) : partir en mission humanitaire.



Cette expérience fut très enrichissante. Décapante, car l'Inde est un pays dont la culture est totalement différente de la nôtre, et il faut un temps d'adaptation.

Mais ce cap passé, j'ai découvert un pays riche du sens de l'accueil, de l'ouverture aux autres (notion de groupe très forte, on ne reste pas seul chez soi), et aussi un pays d'une grande beauté.



Il y aurait encore beaucoup à en dire, mais parlons aussi de mon parcours professionnel.



J'aime le métier d'Assistante de Direction.

Après des postes de simple secrétaire (avec surtout de la frappe de documents), j'ai eu une vraie expérience d'Assistante au sein St Jean-Baptiste de Grenelle.



Une paroisse est gérée comme une petite entreprise. Et son responsable est un vrai chef d'entreprise.



Il faut donc le seconder pour tout l'administratif : filtrage téléphonique (dans le respect et la discrétion des demandes), ouverture du courriers et e-mails et gestion en lien avec lui des réponses.



Mais ce qui me motivait le plus était à la fois la partie de relation avec tous les groupes, relayer les informations, et à la fois l'organisation d'évènements (sorties paroissiales).



Je maîtrise bien Word pour la mise en page de documents diverses.

Je maîtrise aussi excel, powerpoint et internet.



Je suis à la recherche d'un nouveau poste d'Assistante de Direction, et ouverte à toute proposition à Paris ou en province.



Mes compétences :

consciencieuse

Discrète

dynamique

Ecoute

Informatique

maitrise informatique

Organisation

Réactive

Rigoureuse

Travail d'équipe