Sandrine REYMOND-MAYER

Plus de 15 ans d’expérience en marketing-communication en B2C (multimédia et loisirs) et B2B (emballage plastique pour les médicaments), avec une dimension internationale.



Mes expériences diversifiées m’offrent une vision assez globale et complète du marketing et de la communication dans un contexte évolutif. Créative, autonome et organisée, j’aime le travail d’équipe, que j’ai beaucoup pratiqué à l’international en mode projets. Je sais m’adapter et être rapidement opérationnelle. Je suis en outre dotée d’un bon rédactionnel et esprit de synthèse.



 Marketing stratégique – études : plans lancement et stratégiques, benchmark, veille

 Marketing produits : définition de besoins (R&D), partenariats, briefs outils marketing

 Conduite et coordination de projets internationaux : salons, lancements produits

 Communication : éditorial, RP, intranet et extranet, sponsoring



Tout récemment, j'ai développé de nouvelles compétences en formation, facilement transposables en entreprise.



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Langues

Langues étrangères

Littérature

Littérature jeunesse

Loisirs

Marketing

Rugby

Sport

budgets

WordPress

Microsoft Office

Adobe Photoshop