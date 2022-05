Sandrine RIBEIRO RODRIGUES

Diplômée en Architecture d'intérieur, je collabore en freelance avec l'architecte d'intérieur Marie Pierre Martin Charpenel (MPMC Design MONACO) ce qui m'a permis de concrétiser et mettre a profit mes acquis mais aussi de completer et développer mes connaissances depuis Janvier 2016.



Mes compétences contribuent a l'aboutissement d'un travail technique que je

complète par un exercice artistique, a savoir l'execution de croquis, de perspectives détaillées et de rendus en 3D. Une fois l'aménagement conçu, j'interviens également a l'étape de la réalisation de plans sur Autocad. S'ajoutent a ce dernier les outils Photoshop, sketchup et V-ray pour projeter au mieux le client vers un résultat précis et réaliste.



Mes compétences :

AutoCAD

croquis

Sketch up

Adobe Photoshop CS6