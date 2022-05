Sandrine RIGAULT

Je suis Responsable Responsable Rayon Marée depuis 16 ans dans un supermarché à Montauban (82).

Titulaire d'un BTS comptabilité et gestion, et suite à un bilan de compétences, je suis actuellement en reconversion professionnelle.

A cet effet, j'ai demandé un CIF afin de préparer un titre de Secrétaire Comptable à Formasup'82.

Je suis une personne volontaire, dynamique, rigoureuse et motivée et je postule pour un poste dans ce domaine.



Mes compétences :

Accueil

Conseil

Comptabilité générale

Secrétariat

Paie

Contrôle qualité

Réglementation produit

Implantation Commerciale

Service client

Gestion

Déclaration Fiscale

Gestion des stocks