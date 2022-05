Sandrine RIGAULT

Forte de mon expérience d'ADV dans plusieurs sociétés, j'ai pris en charge la gestion des appels d'offre pour les marchés publics avec les hopitaux français avec la société Scient'x.

J'ai ensuite au sein de cette même société eu une expérience d'un an en ADV Export avec la gestion de la zone Asie Pacifique en mi temps avec les AO.

Enfin depuis ocotobre 2012 j'ai en charge la gestion et l'analyse des encours clients France et Internationaux, les relances clients, et je suis le support de la gestion du risque client.

Le tout dans un environnement médical, international et changeant.