Isa TROOST

Forte d'une expérience de dix ans en tant que chargée de la promotion des ventes dans des grands groupes multinationaux et cinq années supplémentaires dans le domaine commercial et managment, je souhaite donner une nouvelle orientation à ma carrière.



Les techniques de vente et de communication, largement appliquées dans la pratique de mes premiers emplois, m’ont permis d’obtenir des résultats significatifs, et d’établir rapidement un excellent relationnel auprès de mes différents interlocuteurs.



Sur un marché fortement concurrentiel, où les négociations sont difficiles, j’ai ainsi pu développer et augmenter le chiffre d’affaires de mon secteur, et gagner la confiance de mes clients.



Mon engagement et ma réussite dans les missions qui m’ont été confiées, m'ont permis d'évoluer à un poste de commerciale confirmée mais je souhaiterais progresser



Mes compétences :

Informatique

Internet

Management d'équipe

Indépendant

Délégué hospitalier

Promotion des ventes

Relationnel clients

Prospection

Gestion portefeuille clients

VENTE