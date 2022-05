Sandrine RIGAUX

Il était une fois un projet nommé Usine Retraite qui commença début 2006 et qui s’achèvera en 201x. Ce projet est tellement gros (plusieurs milliers de jours) que le GIE AGIRC-ARRCO décida de le confier à 6 GIE Retraite (AG2R, ALCIRE, ARAMICE, SI2M, SYSTALIANS, PRO BTP). Ces 6 groupes développent chacun une partie. Le projet a été découpé en ce qu’on appelle des « Briques ». Ce projet en architecture n tiers (Java pour les écrans et Cobol/DB2 pour les services métier) a pour but de refaire complètement le SI Retraite pour les groupes de retraite complémentaire.

Le GIE ALCIRE pour lequel je travaille, développe la brique DN (Déclaration Nominative) et intègre cette brique avec les briques développées par les autres groupes.



L’équipe Support, dont je fais partie, est l’équipe qui s’occupe de toute la coordination entre les Etudes qui nous livrent des nouvelles versions de la brique, l’équipe qui qualifie la brique en interne, les autres GIE et la MOA qui recette la brique. On a donc tout un panel d’activités diverses et variées. On est un peu le pivot de l’activité d’intégration de la Brique DN…

Par exemple, mon rôle est de coordonner toutes les actions à faire pour mettre en place un nouvel environnement de recette. Ou bien encore d’être auprès de la MOA pour répondre à toutes leurs questions (fonctionnelles ou techniques), d’assurer le suivi des FNC (Fiche de non-conformité) en interne ALCIRE ou bien avec les autres GIE (ARAMICE, SYSTALIANS, SI2M, PRO BTP). J’ai également un rôle de Backup de l’administration de CARS, c’est notre outil de testing (le petit frère de Test Director :-)). A coté de tout cela, il faut aussi faire du reporting de notre activité…



En conclusion, on peut dire que cette mission, c’est de la coordination pour un projet informatique. Cette mission est à mi-chemin entre l’analyse fonctionnelle, car il faut appréhender le métier de la retraite et plus particulièrement le monde de l’UR, et la gestion de projet, pour tout le coté coordination d’actions et reporting.

La mission est intéressante car après avoir commencé par de l’analyse fonctionnelle UR chez ARAMICE, j’ai pu apprendre tout le processus métier de la Brique DN chez ALCIRE, ce qui me donne maintenant une bonne vision d’ensemble de toute l’UR et du métier de la retraite en général. Et puis, comme on a beaucoup de coordination à faire, cela me donne l’occasion de faire du relationnel, chose que j’adore !



Mes compétences :

banque

Assurance vie

chef de projet

industrie

Gestion de production

Gestion Commerciale

Retraite complementaire

Conseil