Christophe BOULAND

Mes formations (initales et complémentaires), mes divers postes et missions occupés depuis maintenant 18 ans, m'ont permis de construire une solide expertise dans les domaines de l'assurance, du conseil, de l'organisation et du management.





MES COMPETENCES CLES :



* ORGANISATION



- Audit et analyse de processus

- Modèles organisationnels, représentations et référentiels qualité (CMM-CMMI, ISO, ...)

- Méthodes et outils (CISI, six-sigma,...)



* MANAGEMENT DE PROJET



- Organisation, Direction et coordination de l'ensemble d'un projet

- Avant-projet : phases de cadrage et d'études préalables

- Élaboration : phases de lancement et de conception générale

- Qualification : pilotage du processus d'homologation ou recette fonctionnelle

- Déploiement : pilotage du déploiement opérationnel et conduite du changement

- Post-déploiement : retour sur expériences, ...





* MANAGEMENT OPERATIONNEL



- Management d'équipe

- Coaching et accompagnement de consultants (junior et séniors)

- Formation



