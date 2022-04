Christophe BOULLAND

Avec des années d’expérience dans l’apport et le développement de solutions technologiques pour les entreprises, je me suis spécialisé dans la conception Web. A travers différents projets, j’ai appris à élaborer des sites Internet de petites et grandes tailles. La majorité des réalisations est axée sur des sites E-business. Méthodique, je travaille avec une vision à la fois large et précise de ce que souhaite l’entreprise. Avec une analyse rigoureuse, je veille à répondre aux améliorations à donner. J’apprécie ce travail semblable à celui de remodeler le fonctionnement de l’entreprise pour la bonne croissance de son activité. Aussi, le temps et l’expérience m’ont permis de m’orienter définitivement dans le domaine.



A ce jour, j’ai acquis des expériences en développement de sites commerciaux en dirigeant une équipe informatique pour l’accomplissement complet de ce qui est attendu. Je participe grandement à la décision sur les choix à adopter et j’assure le bon suivi. J’étends mes compétences aussi bien dans le côté technique que marketing.



L’intérêt pour moi est de travailler sur des projets différents et nouveaux. Je cherche en effet à poursuivre ma carrière dans des challenges plus poussés. Le large éventail d’explorations ne peut se faire qu’avec une entreprise travaillant pleinement avec Internet.



Très ouvert, je communique avec le monde entier et possède une grande expérience aussi bien en France qu’à l’étranger. L'ouverture d'esprit à l'international accumulée me permet d'être à jour dans la veille technologique qui fait fleurir les idées innovantes.



Mes compétences :

Management

CMS

Gestion de projets

Décisionnel

Training

Web applications

Sql

ERP

Développement

EMarketing & eCommerce

International

Technical Support