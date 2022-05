Diplômée d'un Master 2 Achat International et d'une expérience professionnelle de plus de 10 ans au sein d'un Groupe international dans différentes fonctions, j'occupe aujourd'hui un poste d'acheteuse globale packaging au sein de la division Waters de Danone.



Si vous voulez échanger sur la Fonction Achat ou plus specifiquement les achats de resine PET n'hésitez pas!



sandrine.rijobert@free.fr



