Sandrine RISSOAN

A ce jour disponible, je recherche un poste d'Assistante Administrative, Gestion du personnel et / ou Comptable.

Je suis ouverte à toutes propositions.



Avec une expérience de plus de 10 ans au sein de la société CELANESE / ACETEX INTERMEDIATES en tant qu' Assistante administrative, gestion du personnel et comptable, je suis prête à m'investir à nouveau dans une entreprise à taille humaine.



Mes compétences :

SAP

Oracle

Logiciels RH : Paie (Hypervision, Vision), Pointag

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adaptation

Dynamisme

Implication

Rigueur

Organisation du travail