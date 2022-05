Sandrine RIVERA

Forte d'une expérience de 16 ans dans des domaines aussi divers que polyvalent, je mets toutes mes compétences et mes qualités à votre entières disposition afin d'assurer au mieux toutes mes fonctions.

Très impliquée dans chacune de mes activés, je suis particulièrement méthodique et perfectionniste dans mes missions.





Mes compétences :

Manutention

Hygiène

Contrôle de gestion

Remplir un CERFA

Relation à l'enfant

Internet

Classement

Normes rédactionnelles

Accueil physique et téléphonique

Microsoft PowerPoint

Canvas

Archivage

Ciel Paye

Rédaction Mail

Prise de note rapide

Microsoft Word

OpenOffice

Courtoisie

Microsoft Excel

Notions de Comptabilité

Souriante

Anticipation

Analyse des besoins

Polie

Méthodologie

Ecoute

Sens de l'initiative

Détermination

Travail en équipe

Enseignable

Autonomie

Réactivité

Accueil

Organisation

Sens du contact

Polyvalente

Numérisation

Relationnel

Efficacité énergétique

Organisation du travail