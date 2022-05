Sandrine ROBERT

Kréaphoïdes : votre agence de communication !

De la retouche à l’illustration, en passant par le design, la typographie, le montage...

Kréaphoïdes réalise l’identité de vos projets et répond à vos besoins.

Kréaphoïdes vous propose une communication à votre image.

Une image créative, originale, efficace...

Un design épuré, élégant, sobre...

Un esprit clair, aéré, franc...

Doté d’une grande expérience, Kréaphoïdes vous propose, après analyse de votre projet de concevoir pour vous : Votre charte graphique à votre image car, c’est votre image qui prend la parole, elle valorise vos produits et met en valeur vos compétences.

De l’adapter à une interface dynamique, claire, fiable et ergonomique (Site Internet, blog)

De créer vos animations flash (introduction, têtières graphiques, logos animés...)

De créer ou relooker votre site Internet

Mais aussi

De créer votre logotype, reflet de la personnalité de votre entreprise.

De concevoir et réaliser vos supports de communications, tels que : carte de visite, papier à en tête, plaquettes, affiches, flyers, kakémonos, fonds de scène...



Mes compétences :

Création graphique

Création site internet

Artiste peintre

Pasticienne

Adobe InDesign CS6

Wordpress

CSS 3

HTML 5

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6