Sandrine ROBIN

Mes 4 années en tant qu’ingénieur d’études m’ont permis d’acquérir de solides compétences en océanographie physique opérationnelle que ce soit dans le choix et la mise en œuvre des instruments (courantomètres, ADCP, houlographes, sondes biogéochimique, …), les missions sur le terrain mais aussi en analyse et interprétation des données pour l’exploitation des mesures.

Responsable du service océanographie depuis 2008, je suis maintenant en charge de la rédaction des propositions techniques et commerciales pour répondre aux appels d'offre (marchés publics et privés). De plus en tant que chef de projet, je suis les différentes études dans leur globalité en relation avec le client.