Sandrine ROCCHI

Bonjour à toutes et à tous,



Actuellement cartographe chez ECO-MED à Marseille.



ECO-MED est un bureau d'études, d'expertise et de conseil en environnement naturel spécifiques à l’aménagement du territoire et à la mise en valeur des milieux naturels. Il intervient depuis l’année 2003 auprès d'aménageurs, d'industriels et d'organismes publics.



Alors n'hésitez pas à me contacter si pour vos dossiers réglementaires vous avez besoin d'un co ou sous traitant pour le volet naturel



A très bientôt

sandrne



Mes compétences :

Adobe Illustrator

ARCVIEW

Autocad

DAO

Enquêtes

Informatique

Map info

Microsoft OFFICE 2007

Modalisa

PAO

remise à niveau

SGBD

SIG

VBA

Xpress