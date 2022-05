Sandrine RODI

Spécialisée en communication et web marketing, j'accompagne les entreprises sur le long terme en me positionnant comme partenaire plus que comme prestataire.



Passionnée de communication, je propose des prestations globales (création de logo, carte de vite, tête de lettre, site de contenu, site e-commerce, web marketing, SEO, etc.) et de la formation.



Les formations s'adressent aux chefs d'entreprise, responsables, salariés, demandeur d'emploi ou créateur d'entreprise. Le but est de développer les compétences afin d'évoluer au sein de l'entreprise, d'être autonome ou encore de diversifier l'activité du client.

L'activité de formation est déclarée sous le n° 76 34 09039 34 auprès de la préfecture de l'Hérault, ce qui permet un financement partiel ou total du coût pédagogique de la formation par votre OPCA



Mes compétences :

Communication

Internet

Marketing

Publicité

Conseil

Webmarketing