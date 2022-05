Sandrine RODRIGUES

Après une formation universitaire en lettres et de civilisation anglaises, je suis devenus enseignante d'anglais de 2001 à 2010 puis documentaliste. Par ailleurs, j'ai effectué depuis nombreux stages de développement personnel (en relaxation, rebirthing et méditation) qui m'ont peu à peu fait prendre conscience de mon attirance pour le toucher et qui m'ont poussée à développer mes aptitudes dans ce domaine.



En 2004, j'ai été initiée au massage californien, à l'école "Arts of Touch" (près d'Uzès). En 2007-2008, j'ai suivi une formation approfondie, théorique et pratique, de relation d'aide par le toucher à l'Ecole du Corps Conscience de Montpellier-Juvignac ,où j'ai appris différentes techniques de massage bien-être. Par la suite, pour pratiquer et diffuser ma passion du massage bien-être, j'ai crée la structure associative l'Essence du Corps . Parallèlement à cela, je suis également des cours de Chi-Qong et j'ai été initiée à différentes techniques de méditation.



En savoir plus sur http://essenceducorps.e-monsite.com/pages/evenements-a-venir/qui-suis-je.html #zGXfWsI4ej1DbLJH.99