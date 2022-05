Laforet FLORENCE

Infirmière - Cadre de Santé, diplômée en Psychologie du travail et des Organisations / expérience en formation de futurs professionnels infirmiers et aide-soignants, d'encadrement dans le domaine médico-social, avec une spécialité en gérontologie / accompagnement au projet professionnel de salariés et demandeurs d'emploi. Domaine d'intervention : analyse des pratiques professionnelles et du travail, santé au travail, accompagnement au projet professionnel, formation.